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Координатор ИС: Война России против Украины выходит на новый уровень
Обострение на Донбассе, в частности ухудшение ситуации на Светлодарской дуге, и увеличение числа террористических актов связаны с тем, что военные действия РФ против Украины выходят на новый уровень. Почему давление Запада может стать поводом для России устроить теракты не только в Украине, рассказал "Апострофу" главный редактор сайта "Информационное сопротивление", координатор "ИС" Юрий Карин.
Обострение на Донбассе является естественным элементом давления Российской Федерации и этого плешивого (Владимира Путина, - "Апостроф"). Факторов, которые могут быть с этим связаны, достаточно много. Начиная с нарушения "хлебного перемирия", которым они показывают, что им глубоко наплевать на все человеческие ценности. И заканчивая тем, что президент Франции Эммануэль Макрон начинает дергать за причинные места, что очень не нравится великому самодержцу. Ему все равно, сотней больше, сотней меньше бурятов там погибнет.
Последние теракты, в том числе и в Киеве, можно назвать таким своеобразным "поздравлением". Они любят такие события привязывать к датам - в этот раз ко Дню Конституции. Это был "привет" нашим спецслужбам, которые очень хорошо попили крови. Если раньше мы отбивались, то в последнее время в некоторых моментах начали наступать им на пятки. Поэтому они таким образом и сработали. Нет повода винить спецслужбы - во всем мире у контор с гораздо большим финансированием и обеспечением случаются гораздо большие проколы. Война продолжается и выходит на новый уровень, в том числе с использованием ДРГ и террористическими актами. Кроме того, у нас масса законсервированных их деятелей - даже в тех структурах, где их и быть не должно. У нас не было зачистки, люстрации. У нас в открытую отрицают украино-российскую войну, хотя во всем мире уже давно называют вещи своими именами.
Мне кажется, что сейчас уже полностью формулируется политика президента США Дональда Трампа в отношении Путина. Она будет или усиливать политику Макрона, или идти параллельно с ней. Поэтому плохо будет не только нам - подобные элементы террора будут включены, наверное, и в других странах. Он [Путин] будет выдавать себя за буйнопомешанного с той целью, чтобы от него отцепились и дали то, что он требует, оставили все так, как он хочет.
Без политического прогресса в решении ситуации на Донбассе военное решение невозможно. Военное решение будет, когда граница будет под четким контролем, когда с той стороны не будут переброшены десятки бригадных тактических групп вооруженных сил Российской Федерации. Тогда с этой стороны произойдет обычная войсковая операция по зачистке от вооруженных формирований. Потом лет пять будет действовать антитеррористический режим по выявлению и уничтожению оставшихся недобитков, изъятию оружия.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, война
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