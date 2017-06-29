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Архив - Донецкая область

Пункт помощи населению на КПВВ "Гнутово" ожидает реконструкция

29.06.2017 21:45
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Пункт помощи населению на КПВВ "Гнутово" ожидает реконструкция

Пункт помощи населению на КПВВ "Гнутово" ожидает реконструкция. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Донецкой области. 

В четверг, 29 июня, начальник Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области Николай Ильченко посетил пункт оказания помощи на КПВВ "Гнутово" с целью обсуждения вопросов о полной его реконструкции. 

Во время мероприятия совместно с представителем УВКБ ООН были определены приоритетные вопросы по реконструкции данного пункта. В частности, уже с 1 июля будет начата установка современного модуля для оказания помощи гражданам, которые пересекают линию разграничения. Данный модуль был передан в рамках сотрудничества между Главным управлением и международными партнерами из Управления Верховного Комиссара ООН по делам беженцев. 

"Улучшение условий на контрольных пунктах въезда-выезда позволит сделать процедуру пересечения линии разграничения максимально комфортной", - говорится в сообщении. 

 

Источник: http://www.ostro.org 



Теги: Донбасс, помощь, реконструкция, КПП, Гнутово
 
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