Пункт помощи населению на КПВВ "Гнутово" ожидает реконструкция

29.06.2017 21:45

Пункт помощи населению на КПВВ "Гнутово" ожидает реконструкция. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Донецкой области.



В четверг, 29 июня, начальник Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области Николай Ильченко посетил пункт оказания помощи на КПВВ "Гнутово" с целью обсуждения вопросов о полной его реконструкции.



Во время мероприятия совместно с представителем УВКБ ООН были определены приоритетные вопросы по реконструкции данного пункта. В частности, уже с 1 июля будет начата установка современного модуля для оказания помощи гражданам, которые пересекают линию разграничения. Данный модуль был передан в рамках сотрудничества между Главным управлением и международными партнерами из Управления Верховного Комиссара ООН по делам беженцев.



"Улучшение условий на контрольных пунктах въезда-выезда позволит сделать процедуру пересечения линии разграничения максимально комфортной", - говорится в сообщении.

Источник: http://www.ostro.org