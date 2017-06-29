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Российские пограничники не пропускают обладателей паспортов «ЛДНР»
Разведка Министерства обороны заявляет, что сотрудники пограничной службы России на подконтрольных им пунктах пропуска не позволяют пересекать границу гражданам с "паспортами" самопровозглашенных "Донецкой народной республики" и "Луганской народной республики".
Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Минобороны в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.
Согласно ему, российские власти принимают меры для недопущения на территорию России мародеров и лиц с криминальным прошлым.
"На неконтролируемых пунктах пропуска отмечено проведение работ по инженерному обустройству и усилению мер по проверке лиц, пересекающих границу. В частности, пересечение границы запрещено лицам, имеющим документы, выданные оккупационными администрациями. Пропускают только тех, кто имеет официальные документы Украины", - сказано в сообщении.
Также на пунктах пропуска работают мобильные группы, которые дополнительно проверяют документы граждан и транспорт с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и опрашивают на предмет причастности к деятельности боевиков.
Разведка Минобороны сообщает, что из-за недостаточной укомплектованности боевых подразделений командование боевиков ввело запрет на увольнение со службы.
Кроме того, введен контроль лиц, которые находятся в отпусках, предусматривающий расчет маршрута движения к месту проведения отпуска с указанием контрольных пунктов и времени их прохождения.
Как сообщали Українські Новини, российские военные массово записывают своих жен и "подруг" в ряды боевиков на Донбассе. Ранее российское военное командование запретило боевикам на Донбассе принимать решения о списании военного имущества.
Источник: http://from-ua.com
Теги: Россия, Донбасс, пограничники, паспорт, ДНР, ЛНР
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