- Российские пограничники не пропускают обладателей паспортов «ЛДНР»17:56
- СЕЛФИ - КРУТО ИЛИ СМЕРТЕЛЬНО?! В МАРИУПОЛЕ ПАРЕНЬ ПРЫГНУЛ С МОСТА НА КРЫШУ ВАГОНА И ПОГИБ17:28
- БАБУШКА В КРОВЬ ИЗБИЛА ЛИЦО 6-ЛЕТНЕЙ ВНУЧКИ В ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ14:49
- За постой в дубраве денег не берут 12:40
- Бойцы ВСУ устроили кровавую дуэль с боевиками11:10
- Экологическая бомба Донбасса: фитиль зажжён08:23
- У СЦКК попереджають про ймовірні серйозні провокації08:10
- Пары, которые расписались в рамках проекта "Брак за сутки" в Мариуполе - самые крепкие21:03
- Организаторы мариупольского опен-эйра о правилах на фестивале. ВИДЕО20:41
- Желто-синий Мариуполь20:00
СЕЛФИ - КРУТО ИЛИ СМЕРТЕЛЬНО?! В МАРИУПОЛЕ ПАРЕНЬ ПРЫГНУЛ С МОСТА НА КРЫШУ ВАГОНА И ПОГИБ
Девятнадцатилетний парень погиб из-за попытки сделать каскадёрский трюк
Вчера, 28 июня, на станции Мариуполь парень возрастом около 19 лет пытался прыгнуть с пешеходного моста на крышу пассажирского вагона. При прыжке он задел контактный провод, получил удар электрическим током и был смертельно травмирован. Скорая помощь констатировала смерть потерпевшего.
К сожалению, молодежь и подростки продолжают пренебрегать жизнью на поездах, путях и других объектах железнодорожной инфраструктуры. Ранее сообщалось, что с января по май 2017 из-за нарушения правил безопасности на железной дороге, попытки сделать Селфи или попытку краж имущества и грузов железной получили травмы 8 детей в возрасте до 16 лет, из которых 3 - смертельно. За соответствующий период 2016 травмированы 9 детей в возрасте до 16 лет, из которых 5 - смертельно.
Всего за 5 месяцев 2017 за собственной неосторожности, спешка или неоправданный риск на железной дороге получили травмы 207 посторонних граждан, из них 135 - со смертельным исходом. За соответствующий период 2016 травмированы 245 посторонних граждан, из них 159 - смертельно.
Источник: http://zi.dn.ua
Теги: Донбасс, Мариуполь, погибший, поезд
- Российские пограничники не пропускают обладателей паспортов «ЛДНР»17:56
- СЕЛФИ - КРУТО ИЛИ СМЕРТЕЛЬНО?! В МАРИУПОЛЕ ПАРЕНЬ ПРЫГНУЛ С МОСТА НА КРЫШУ ВАГОНА И ПОГИБ17:28
- БАБУШКА В КРОВЬ ИЗБИЛА ЛИЦО 6-ЛЕТНЕЙ ВНУЧКИ В ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ14:49
- За постой в дубраве денег не берут 12:40
- Бойцы ВСУ устроили кровавую дуэль с боевиками11:10
- Экологическая бомба Донбасса: фитиль зажжён08:23
- У СЦКК попереджають про ймовірні серйозні провокації08:10
- Пары, которые расписались в рамках проекта "Брак за сутки" в Мариуполе - самые крепкие21:03
- Организаторы мариупольского опен-эйра о правилах на фестивале. ВИДЕО20:41
- Желто-синий Мариуполь20:00
- Послы ЕС одобрили соглашение об ассоциации с Украиной20:00
- Співробітники СБУ провели обшуки в Херсонській міськраді19:45
- Изменение статуса Крыма: у Путина занервничали19:35
- Полоненого російського військового передали СБУ19:15
- Прогноз погоды: синоптик рассказала, когда отступит адская жара19:00
- США согласились предоставить Украине летальное оружие18:45
- Как определить подлинность сливочного масла: практические советы18:25
- EBU «СУЩЕСТВЕННО» ОШТРАФУЕТ УКРАИНУ18:15
- Российские пограничники не пропускают обладателей паспортов «ЛДНР»17:56
- Кто поможет Украине «убить» Petya17:48
- Как определить подлинность сливочного масла: практические советы18:25
- За постой в дубраве денег не берут 12:40
- ЗЕМЛЯ МОЖЕТ ПОГИБНУТЬ ЗА ТРИ ДНЯ10:03
- 10 причин заниженной самооценки09:27
- Еда, продлевающая жизнь08:52
- 7 денежных ритуалов на каждый день, которые помогут разбогатеть08:36
- С КАКОГО ВОЗРАСТА МОЖНО ЕЗДИТЬ С РЕБЕНКОМ К МОРЮ?07:50
- Свадебные приметы, которые до сих пор работают07:32
- Три корисні властивості морозива для організму07:20
- Про переселенцев, депрессию и идентичность20:24
- Донецк и Луганск будут брать штурмом: примерные даты известны
- Страна-агрессор, которая разожгла войну на Донбассе, - это Россия: у Путина впервые злобно отреагировали на жесткое заявление Макрона
- Их ликвидировали в ближнем огневом бою под Желобком , но не ножами, топорами или копьями, как подали это СМИ
- Переплюнул даже бабушку из Рейкьявика: Долгов рассказал о невероятном боевом “подвиге” главаря “ДНР” Захарченко
- Российская армия терпит катастрофу в оккупированном Донбассе - у Путина в панике скрывают потери террористов и замалчивают количество "груза 200"
- Ошиблись в расчетах: стало известно об уничтожении российских курсантов-артиллеристов под Авдеевкой
- “100$ в неделю обещали после первого месяца” – раненый наемник “ДНР” из Черниговской области рассказал о “службе”
- Готуйте гаманці: українцям нагадали, що подорожчає з 1 липня
- На Донбассе начались бунты: опубликовано видео
- "Жалеем, что предали Украину. Ждем освобождения и верим, что Украина вернется обязательно. Соскучились по украинскому", - жительница Судака взорвала соцсети звонком в прямой эфир