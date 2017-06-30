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Боевики "ДНР" устроили адскую ночь пригородам Донецка: в штабе АТО рассказала об обострении ситуации и жертвах
На некоторых участках фронта на Донбассе украинские военные констатируют обострение ситуации: 29 июня оккупанты 22 раза открывали огонь по позициям сил АТО, наращивая плотность и продолжительность обстрелов. Как сообщают в штабе АТО, накануне наемники применили тяжелую артиллерию и другие запрещенные средства поражения. Самая напряженная обстановка - на донецком направлении, передает “Диалог.UA”.
Накануне обстрелы пригородов Донецка почти не прекращались. ВСУ насчитали дюжину вооруженных провокаций со стороны боевиков.
Некоторые обстрелы длились несколько часов и отличались чрезвычайно высокой интенсивностью. Так же поздним вечером “защитники русскоговорящих” открыли огонь в районе Луганского, что на Светлодарской дуге.
На юге Донецкой области днем было спокойно – провокации террористы начали лишь в темное время суток. Неизменными на протяжении долгого времени мишенями оккупантов остаются Водяное, Гнутово, Талаковка и Павлополь.
В Луганской области днем 29 июня обошлось без нарушений перемирия. Однако вечером “ЛНРовцы” все же выпустили несколько мин по позициям сил АТО в районе Счастье и Попасной. Жертвой плотных обстрелов оккупантов стал один украинский военный, еще четверо получили ранения, двое защитников Украины - боевые травмы.
Напомним, ранее сообщалось о сильных обстрелах в районе прифронтовой Авдеевки, а волонтеры рассказали о ликвидации еще двух диверсионно-разведывательных групп боевиков в районе Желобка.
Теги: Донбасс, ДНР, ЛНР, АТО, боевики, ВСУ, обстрелы
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