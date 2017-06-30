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Боевики под Донецком при поддержке танков пытались прорвать оборону ВСУ
Боевики не прекращают попытки переместить линию фронта в районе поселка Каменка Ясиноватского района Донецкой области, который находится в так называемой "серой зоне". Об этом сообщил заместитель командира 72-й отдельной механизированной бригады подполковник Александр Самарский, передает "Интерфакс-Украина".
"Минувшей ночью боевики зашли в "серую зону" и попытались занять там позиции. Судя по всему, они пытаются добиться успехов на фоне отсутствия каких либо побед вообще", - сказал Самарский.
"Противник применил танки, минометы калибра 120мм, "Василек" и САУ. Обстрелы шли со стороны Ясиноватой и Крутой Балки", - добавил он.
По словам Самарского, украинские военные придерживаются минских договоренностей, а также соглашения о "хлебном перемирии".
"Мы открываем огонь только в случае реальной угрозы жизни наших бойцов", - сказал он.
Самарский рассказал, что сейчас в Каменке проживает 56 семей, из них 5 - многодетные.
Как известно 21 июня трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе поддержала соблюдения "режима тишины" на время уборки урожая, начиная с 24 июня. Так называемое хлебное перемирие должно продолжаться в период уборки урожая - с 00:00 24 июня до 31 августа.
Теги: Донбасс, Донецкая область, боевики, танки, ВСУ, Минские договоренности
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