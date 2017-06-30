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Французский политик считает себя почетным консулом «ДНР» и готовит открытие центра во Франции
Региональный французский политик Юбер Файяр из департамента Буш-дю-Рон объявил себя "почетным консулом Донецкой народной республики" во Франции. Соответствующая запись появилась на его странице в Facebook в разделе "Работа и образование", передает Европейская Правда.
На странице Файяра также указано, что он проживает в городе Экс-ан-Прованс в регионе Прованс-Альпы-Лазурный берег, департамент Буш-дю-Рон.
Следует отметить, что присвоение титула "Почетный консул" процедурно находится в ведении МИД отдельной страны, и человек, который самовольно его себе присваивает, действует вопреки закону по отношению к Венской конвенции о консульских отношениях.
Накануне Файяр в составе группы французских политиков местного уровня побывал на оккупированной украинской территории, в частности, в Донецке, заехав транзитом через Москву, что является нарушением законодательства Украины.
Файяр на своей странице выложил фотографии из поездки, на одной из которых он едет в черном авто с номерами так называемой "ДНР", на другой он стоит возле гостиницы "Рамада" в Донецке.
Вместе с ним в ОРДЛО ездили советник руководства Буш-дю-Рон Кристиана Пюжо, член постоянной комиссии совета департамента от партии "Восстань, Франция!", и член муниципального совета коммуны Витроль, представитель партии "Республиканцы" Кристиан Борелли.
Судя по фотографиям, перед визитом в "ДНР" французские политики побывали в Москве в Госдуме РФ, где встречались с бывшим "прокурором" Крыма Натальей Поклонской.
В Facebook также создана страница под названием Centre de la représentation de la République de Donetsk en France - "Центр представительства Донецкой республики во Франции".
Первая запись на странице датируется 7 апреля. На странице указано, что 1 сентября состоится официальное открытие центра в Марселе, на котором будет присутствовать Файяр.
Напомним, посольство Франции в Украине уже заявило, что Франция никогда не признавала так называемую "ДНР" и не имеет двусторонних контактов с псевдореспубликой.
Ранее в самопровозглашенной "Донецкой народной республике" утверждали, что открыли 14 декабря 2016 года свое представительство в итальянском городе Турин.
Впоследствии посол Украины в Италии Евгений Перелыгин заявил, что боевиков в Италии легализовать не собираются, а шоу с открытием "представительства ДНР" в Турине - провокация пророссийских сил.
Также была попытка открыть "представительство ДНР" в Чехии. На этой неделе областной суд в Остраве принял решение ликвидировать центр, признав его деятельность незаконной.
Теги: Донбасс, Российская Федерация, открытие, консул, Франция, ДНР, боевики
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