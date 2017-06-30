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Архив - Донецкая область

Мариупольский пляж попал на интерактивную карту МОЗ, как запрещенный для купания

30.06.2017 16:02
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Мариупольский пляж попал на интерактивную карту МОЗ, как запрещенный для купания

Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения создал интерактивную карту пляжей, где купание сопряжено с риском для здоровья. Список мест, не рекомендованных для купания, доступен на сайте ЦОЗ.

Один из пляжей, на котором купание запрещено - городской пляж Приморского района Мариуполя.

В список также попали урочище Чорторый Деснянского района Киева, пляж «Радуга» в Первомайске Николаевской области, «Чайка» и «Стрелка» в Николаеве, городской пляж «Правый берег» в Запорожье.

«Качество воды в пределах этих пляжей и рекреационных зон не соответствует стандартам на микробное загрязнение по индексу ЛКП (лактопозитивные кишечные палочки)», — сказано в сообщении.

Карта обновляется еженедельно.



Теги: Украина, Донбасс, Мариуполь, купание, пляж, загрязнение, кишечная палочка
 
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