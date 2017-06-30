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Миссия ОБСЕ шокировала данными о жертвах обстрелов боевиков: за неделю на оккупированном Донбассе погибло 5 мирных жителей
Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ заявила, что с начала года на территории Донбасса в результате вооруженных провокаций оккупантов погибло 52 мирных жителя.
В еженедельном отчете от 28 июня ОБСЕ констатировала, что число погибших мирных жителей на Донбассе выросло на 5 человек. Несмотря на уменьшение количества нарушений режима прекращения огня за период с 13 по 26 июня, ситуация с безопасностью на востоке Украины остается нестабильной. "СMM зафиксировала около 1000 нарушений режима прекращения огня в течение выходных 24 и 25 июня", - говорится в документе.
Миссия считает, что именно эти вспышки провокаций привели к большому количеству жертв среди мирного населения. "За отчетный период погибли 5 человек, еще 6 получили ранения. Это увеличило подтвержденное СММ общее количество жертв среди гражданского населения в 2017 году до 285, включая 52 смертельных случая", - резюмировали в ОБСЕ.
Теги: Донбасс, Донецкая область, Луганская область, ОБСЕ, АТО, боевики, ВСУ, обстрелы
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