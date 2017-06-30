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На своих блокпостах боевики «ДНР» взимают с пассажиров «социальных» рейсов дополнительную плату

30.06.2017 12:19
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На своих блокпостах боевики «ДНР» взимают с пассажиров «социальных» рейсов дополнительную плату

Боевики «ДНР» на своих блокпостах придумали новую схему обогащения за счет мирных жителей, которые выезжают на подконтрольную Украине территорию.
По словам координатора группы «Информационное сопротивление» Дмитрия Тымчука, под предлогом заботы о местных жителях, главари псевдореспублики организовали автобусные пассажирские рейсы из Горловки к контрольно-пропускному пункту «Майорск» по «социальным тарифам» — стоимость билета составляет 30 рублей. Об этом сообщают fakty.ua.

«Однако, когда эти рейсы прибывают на блокпост „ДНР“, „таможенники“ начинают их досматривать в „особом режиме“ — на протяжении шести — восьми часов досмотр проходит максимум два „социальных“ автобуса. При этом террористы категорически запрещают пассажирам этих автобусов пересекать линию разграничения к „Майорску“ в пешем порядке. Они требуют либо ожидать очереди в автобусах на жаре, либо платить за услуги такси, такса которых за перевозку к контрольно-пропускному пункту колеблется от 300 до 500 рублей с человека», — говорит Дмитрий Тымчук.

Несмотря на то, что эта ситуация вызывает у людей негативную реакцию, они не пытаются высказывать боевикам свое недовольство, опасаясь расправы со стороны террористов. Также не спешат люди и жаловаться на бравых «таможенников» и в «МГБ ДНР», так как уверены, что это не поможет, а только усугубит положение.
«Кому звонить? Они все из одного корыта жрут. Только что проехал все КПП. Чтобы проехать их на машине нормально, пришлось купить у барыг очередь до паспортного контроля в Горловке за 800 гривен. Если бы не купил, ночевал бы однозначно», — пишет на своей страничке «Вконтакте» донетчанин Олег.

Как уверяют в соцсетях жители Донбасса, на блокпостах боевиков торгуют местами в очереди не только для автомобилистов, но и тех, кто пытается пересечь линию разграничения пешком.

«Как только вышли из автобуса у блокпоста и стали в пешую очередь на паспортный контроль, к нам подошли молодые люди и предложили свои „услуги“. Они предложили за 100 гривен или 200 рублей пройти контроль без очереди», — уверяет Светлана.

При этом многие отмечают, что боевики на блокпостах буквально издеваются над людьми, унижают, оскорбляют и обворовывают их во время проверки багажа. Притом, воруют, что попадет под руку — в том числе и нижнее белье.

Напомним, в зоне АТО за прошедшие сутки особенно горячо было на донецком направлении. В целом за сутки российско-террористические бандформирования 22 раза обстреливали подразделения Вооруженных Сил Украины. Боевики неоднократно применяли тяжелую артиллерию и другие средства поражения, запрещенные минскими соглашениями.



Теги: Донбасс, пассажиры, плата, блокпост, ДНР, боевики, КПП, Тымчук
 
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