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Архив - Донецкая область

Разгорается скандал из-за серьезных проблем с поставкой жизненно важных ресурсов бойцам АТО

30.06.2017 18:26
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Разгорается скандал из-за серьезных проблем с поставкой жизненно важных ресурсов бойцам АТО

В 92-й бригаде Вооруженных сил Украины разгорелся скандал вокруг обеспечения 22 батальона, который находится в зоне проведения антитеррористической операции под Марьинкой Донецкой области. О проблемах военных рассказал на свой странице в Facebook волонтер Юрий Мысягин. Его пост с рассказом о бедственном положении украинских военнослужащих менее, чем за сутки был распространен около тысячи раз и вызвал большой резонанс в сети.

Так, по словам волонтера, бойцы 22-го батальона испытывают недостаток боекомплекта к СПГ и патронов калибра 12.7 к пулемёту ДШК, запчастей к медицинскому автомобилю, топлива и транспорта, есть проблема доставки продуктов и воды, а также поставками леса и строй материалов для строительства укреплений. Кроме того, бойцы батальона до сих пор не получили летнюю военную форму.

"После разгоревшегося разбирательства со слов бойцов комбату и ротному вынесли выговоры, грозятся отвести их с позиций в тыл, повезли для показаний в комендатуру, крики, маты", - написал волонтер после того, как на его информацию обратило внимание командование 92-й бригады и ВСУ.

Позже Мысягину, по его словам, позвонил комбриг 92-й бригады и рассказал, что выговоров никто никому не выносил, а 22-й батальон обеспечен всем, чем положено.
Волонтер также сообщил, что в 92-ю бригаду направлена комиссия Министерства обороны, которая проверит информацию о плохом обеспечении бойцов АТО.

Напомним, ранее руководитель Центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская рассказала "Апострофу" об отсутствии государственной поддержки в организации авиационной разведки в зоне АТО.



Теги: Донбасс, Донецкая область, Марьинка, АТО, ВСУ, Минобороны, поставки
 
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