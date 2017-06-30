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Сильный взрыв в оккупированном Донецке в здании университета торговли: Басурин истерично вопит о диверсии, главарь "ДНР" Захарченко пока молчит. Видео
Информация по взрыву крайне противоречивая. Одни источники поспешили сообщить даже о жертвах в результате ЧП, в некоторых пабликах соцсетей пишут, что взрыва не было, а просто рухнула часть здания вследствие дождя.
Как заявил так называемый "заместитель командующего оперативным командованием" террористической "ДНР" Эдуард Басурин, "власти" недореспублики расценивают произошедшее как диверсию и теракт, с целью срыва в "ДНР" вступительной кампании, и оттока из фейкового "государства" будущих студентов с контролируемой Украиной территории, сообщает "Диалог.UA".
Взрыв произошел сегодня 29 июня в самом центре Донецка в здании университета торговли, с которым по соседству расположен ТЦ "Амстор". Некоторые пользователи соцсети предположили, что это могут быть очередные бандитские разборки боевиков, другие не верят в то, что здание могло обрушиться в результате непогоды.
Пока на данный момент кроме террориста Басурина, никто из "официальных властей" произошедшее не прокомментировал. В тоже время по опубликованным в Сети кадрам видно, что на месте инцидента присутствуют несколько пожарных машин.
Теги: Донецк, Донбасс, взрыв, диверсия, ДНР, Захарченко, Басурин
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