Тука заявил о нарастающей угрозе радиации и необходимости эвакуации на Донбассе

30.06.2017 10:59

Из-за затопления шахт и повышения уровня воды в Донбассе повысится уровень радиации. Необходимо постепенно переселять людей из региона. Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука в эфире 5 канала.

"Речь идет вообще не о спасении Донбасса. На этом крест. Речь идет о постепенном освобождении этого региона от людей, потому что люди там существовать не смогут на протяжении 10 лет", - сказал он, ссылаясь на доклад НАН Украины.

Он так же добавил, что загрязнения и радиация коснутся и территории страны-агрессора России.

По словам замминистра, 88% резервных источников питьевой воды подконтрольной Украине части Луганской области уже признаны непригодными для использования.

Тука также добавил, что по поводу экологической катастрофы в Донбассе необходимо начинать международные дискуссии.

Напомним, 15 июня вице-спикер Ирина Геращенко также заявила, что Донбассу грозит экологическая катастрофа, которая затронет и РФ.

Ранее украинская сторона СЦКК сообщила, что городу Торецк Донецкой области грозит техногенная катастрофа из-за затопления двух неработающих шахт. В частности, из-за затопления шахт имени Артема и "Южной" на поверхность поднимается газ метан, который попадает в подвалы жилых и производственных зданий, что может привести к взрывам и отравлению людей.