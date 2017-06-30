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Тука заявил о нарастающей угрозе радиации и необходимости эвакуации на Донбассе
Из-за затопления шахт и повышения уровня воды в Донбассе повысится уровень радиации. Необходимо постепенно переселять людей из региона. Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука в эфире 5 канала.
"Речь идет вообще не о спасении Донбасса. На этом крест. Речь идет о постепенном освобождении этого региона от людей, потому что люди там существовать не смогут на протяжении 10 лет", - сказал он, ссылаясь на доклад НАН Украины.
Он так же добавил, что загрязнения и радиация коснутся и территории страны-агрессора России.
По словам замминистра, 88% резервных источников питьевой воды подконтрольной Украине части Луганской области уже признаны непригодными для использования.
Тука также добавил, что по поводу экологической катастрофы в Донбассе необходимо начинать международные дискуссии.
Напомним, 15 июня вице-спикер Ирина Геращенко также заявила, что Донбассу грозит экологическая катастрофа, которая затронет и РФ.
Ранее украинская сторона СЦКК сообщила, что городу Торецк Донецкой области грозит техногенная катастрофа из-за затопления двух неработающих шахт. В частности, из-за затопления шахт имени Артема и "Южной" на поверхность поднимается газ метан, который попадает в подвалы жилых и производственных зданий, что может привести к взрывам и отравлению людей.
Теги: Украина, Донбасс, Российская Федерация, катастрофа, радиация, экология, Георгий Тука
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