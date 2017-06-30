ВТОРОЙ ДОНЕЦКИЙ ВОДОВОД ОСТАНОВИЛИ, ЧЕГО ЖДАТЬ ЖИТЕЛЯМ ДОНБАССА

30.06.2017 14:22

Только что отключили подачу воды на Втором донецком водоводе. А это значит, что через два-три часа она перестанет поступать в сети Славянска, Краматорска, Дружковки, Константиновки и другие населенные пункты, получающие воду из этой водной артерии.

Прекращение подачи воды связано с ремонтом на водопроводе между вторым и третьим подъемом. Когда его закончат, опять не сообщают. В прошлый раз специалисты ликвидировали аварию всего за несколько часов, и воды не было только сутки.

Как будет в этот раз, посмотрим. Но пока она еще идет, главное, ее сейчас набрать в запас. На всякий случай!