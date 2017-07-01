Для школярів Покровська влаштували науковий пікнік від ДонНТУ

01.07.2017 14:34

Колектив співробітників Донецького національного технічного університету (ДонНТУ), який з осені 2014-го перебрався з окупованого Донецька в Красноармійськ (тепер – Покровськ), провів черговий науковий пікнік для школярів 5-9 класів навчально-виховного комплексу №2 м. Покровська.

Викладачі трьох факультетів вже традиційно підготували насичену та різнопланову програму заходів.

Розпочався пікнік серією яскравих і видовищних хімічних експериментів. Діти із захопленням спостерігали за ефектними, проте незвичними процесами, при цьому із чисто дитячою цікавістю запитували, як же все це робиться і, де це можливо, так і норовили доторкнутися до незвичної субстанції.

Після серії експериментів дітей розділили на групи й їх захоплююча подорож університетом продовжилася.

Факультет КІТАЕР, розмістившись у приміщенні Молодіжного Хабу, в доступній формі розповідав про роботів і пішов навіть далі, запропонувавши зібрати власну «робо-іграшку».

Факультет КНТ долучив дітей до створення ігрового простору, після чого всім гостям було продемонстровано сучасне обладнання новоствореної лабораторії розробки комп’ютерних ігор.

Долучилися до наукового пікніку і співробітники бібліотеки, провівши для школярів захоплюючу економічну гру.

В цілому ж, діти із захватом брали участь у всіх запропонованих ним активностях, тому можна сміливо сказати, що головна місія наукового пікніку – зробити дозвілля школярів змістовним і цікавим – повністю досягнута, а сам захід ще неодноразово буде реалізований в майбутньому.