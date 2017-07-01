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Архив - Донецкая область

Мариупольские дети учатся плавать под присмотром спасателей

01.07.2017 09:10
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Мариупольские дети учатся плавать под присмотром спасателей

За безопасностью детей на пляжах Мариуполя следят спасатели и медик, передают MRPL.CITY в городском совете.

Сейчас на городских пляжах организованно отдыхают и оздоровляются дети из мариупольских пришкольных лагерей. К морю их привозит коммунальный транспорт. На пляже дети играют в спортивно-развивающие игры, а также учатся плавать.

«Мальчики и девочки приезжают на пляж, где их ожидают не только солнце, море и песок, но и веселая программа отдыха. Их учат плавать, они соревнуются в спортивных играх и принимают участие в развлекательной программе», - пишут в городском совете.

Источник: mrpl.city



Теги: Донбасс, дети, спасатели, пляж
 
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