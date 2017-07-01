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На Донетчине ликвидирована "угольная схема", которая нанесла государству многомиллионные убытки
"Угольную схему", которая нанесла государству многомиллионные убытки, разоблачила полиция в Донецкой области, - сообщает отдел коммуникации ГУНП в регионе.
В ходе предварительного расследования в рамках уголовного производства по ч. 3 ст.191 Уголовного кодекса Украины "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением" установлено, что к многомиллионным хищениям бюджетных средств причастны должностные лица одного из государственных угольных предприятий Донецкой области, обогатительной фабрики и одной из ТЭС, действовавших по предварительному сговору.
Полицейские выяснили, что махинации начинались уже на этапе поставки угля из шахты на обогатительную фабрику путем завышения показателей качества добытой продукции.
Далее уголь обогащался на фабрике, но только виртуально. Должностные лица обогатительной фабрики смешивали угля со шламом и породой, а в документы вносились фиктивные данные о качестве продукции.
Уголь, который не соответствовал ГОСТу, ТЭС принимала как качественный, "закрывая глаза" на нарушения. По документам угольная продукция указывалась с зольностью 23-28%, летучесть - 45%, но фактически зольность составляла 30-32% и летучесть выше 47%.
Качество угля падало, зато цена возрастала вдвое - стоимость "обогащенного" угля равнялась 2000 гривен за тонну.
Избыток, образовавшийся во время смешивания угольной продукции с породой и шламом, также по поддельным документам поставлялся на ТЭС.
Полученные денежные средства через подставные фирмы распределялись между членами преступной группы. Ущерб, который члены группы вызвала государству, исчисляется миллионами гривен.
Сегодня в рамках уголовного производства полицейские провели ряд обысков у должностных лиц обогатительной фабрики, в административных зданиях угольного предприятия и ТЭС.
Изъяты документы, свидетельствующие о преступной деятельности, образцы угля, компьютерная техника, черновики, флешки, банковские карты и деньги, полученные преступным путем - 1,3 миллиона гривен, почти 53 000 долларов, более 4000 евро.
Досудебное расследование продолжается. Участникам преступной группы грозит ограничение свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Источник: ostro.org
Теги: Донбасс, полиция, убытки, уголь
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