Террористы ЛДНР мрут из-за жары

01.07.2017 13:30

Главное управление разведки Минобороны Украины сообщает, что вследствие длительного пребывания на солнцепеке личного состава 2-ой бригады ЛНР (Луганск) один террорист скончался, второй доставлен в реанимацию. Вероятно, солнечный и тепловой удар…

Между тем, ОБСЕ опровергла данные украинских спикеров в погонах об обстреле своего наблюдательного поста в Попасной: «Передовая патрульная база СММ ОБСЕ, размещенная в городе Попасная Луганской области, под обстрел не попадала и не претерпела никаких повреждений. Все сотрудники миссии находятся в безопасности». Однако наблюдатели подтверждают интенсивные залпы и разрывы снарядов поблизости ночью с 29 на 30 июня и уже утром.

В то же время наблюдатели ОБСЕ из Попасной жалуются, что не смогли поднять в небо свой БПЛА среднего радиуса действия из-за глушения радиосвязи с ним. Источник помех не указан.

Источник: kriminal.tv