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Архив - Донецкая область

Террористы ЛДНР мрут из-за жары

01.07.2017 13:30
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Террористы ЛДНР мрут из-за жары

Главное управление разведки Минобороны Украины сообщает, что вследствие длительного пребывания на солнцепеке личного состава 2-ой бригады ЛНР (Луганск) один террорист скончался, второй доставлен в реанимацию. Вероятно, солнечный и тепловой удар…

Между тем, ОБСЕ опровергла данные украинских спикеров в погонах об обстреле своего наблюдательного поста в Попасной: «Передовая патрульная база СММ ОБСЕ, размещенная в городе Попасная Луганской области, под обстрел не попадала и не претерпела никаких повреждений. Все сотрудники миссии находятся в безопасности». Однако наблюдатели подтверждают интенсивные залпы и разрывы снарядов поблизости ночью с 29 на 30 июня и уже утром. 

В то же время наблюдатели ОБСЕ из Попасной жалуются, что не смогли поднять в небо свой БПЛА среднего радиуса действия из-за глушения радиосвязи с ним. Источник помех не указан.

Источник: kriminal.tv



Теги: Донбасс, разведка, жара, террористы
 
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