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Архив - Донецкая область

Трагедія на Донеччині: однорічна дівчинка загинула від удару струмом

01.07.2017 14:10
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Трагедія на Донеччині: однорічна дівчинка загинула від удару струмом

Дівчинка, яку мати поклала вдень спати, скотилася зі свого дитячого ліжечка і впала на електроподовжувач.

У місті Білозерське Донецької області однорічна дівчинка загинула від удару струмом. Про це повідомляє прес-служба поліції Донецької області.

«Встановлено, що 1-річна дівчинка, яку мати поклала вдень спати, скотилася зі свого дитячого ліжечка і впала на електроподовжувач, який був включений. У результаті удару струмом дитина загинула на місці», - йдеться в повідомленні.

Сім'я загиблої дитини на обліку в поліції або інших службах не складалася.

Зараз встановлюються всі обставини події.

Источник: glavcom.ua



Теги: Донбасс, Белозерское, гибель, девочка
 
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