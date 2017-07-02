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На Донбассе внедряют автоматизированную систему мониторинга окружающей среды
Министерство экологии и природных ресурсов Украины вместе с ОБСЕ внедряет проект инвентаризации объектов, представляющих экологическую и техногенную угрозу. Об этом министр Остап Семерак сообщает в Facebook.
В сообщении говорится: «Завтра еду в Донецкую область. Не надо быть экспертом, чтобы понимать, какие последствия для окружающей среды приносят боевые действия в регионе, где сосредоточено наибольшее количество предприятий горнодобывающей промышленности и не только. Сейчас для нас вопрос №1 — это восстановление постоянного экологического мониторинга на этих территориях».
Минприроды уже договорилось с ОБСЕ и начало проект по инвентаризации объектов, несущих экологическую и техногенную угрозу на территории Донецкой и Луганской областей, — отметил министр.
Источник: farwater.net
Теги: Донбасс, экология, окружающая среда, система
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