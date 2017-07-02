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На Донетчине парень с девушкой пытались разобрать боеприпас, произошел взрыв
02.07.2017 20:37
Сегодня, 2 июля, днем в больницу Бахмута госпитализировали 25-летнего парня и 19-летнюю девушку, которые пострадали в результате взрыва.
Как оказалось, пострадавшие нашли запал от гранаты и принесли его домой. Парень пытался разобрать боеприпас, но произошла детонация, сообщает пресс-служба областного главка полиции.
В результате у парня минно-взрывная травма левой кисти, грудной клетки и левого глаза, а у его спутницы – контузия.
Источник: mariupolnews.com.ua
Теги: Донбасс, взрыв, боеприпасы, Бахмут
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