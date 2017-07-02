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Сталеваров Кривого Рога приглашают принять участие в акции #лом_challenge

02.07.2017 07:10
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Сталеваров Кривого Рога приглашают принять участие в акции #лом_challenge

В Мариуполе на металлургическом комбинате "Азовсталь" прошла акция #лом_challenge.

"Самый сильный человек Украины" Александр Лашин, установил новый мировой рекорд. Мужчина вместе со спортсменами Александром Пекановым из Чернигова и Виктором Юрченко из Черкасс сдвинул с места железнодорожный состав с металлолом, общий вес которого составил более 1000 тонн.

По информации Первого Городского, событие зафиксировал представитель Книги рекордов.

Александр передал эстафету криворожанам:

"Мариуполь смог, а другие смогут повторить? Передаём эстафету сталеварам "АрселорМиттал Кривой Рог".

Источник: kr24.com.ua



Теги: Донбасс, Кривой Рог, акция, сталевар
 
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