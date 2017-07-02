В Авдеевке киевские волонтеры проведут дневной лагерь для детей

02.07.2017 20:14

В Авдеевке киевская команда волонтёров проведет детский дневной лагерь при поддержке церкви "Пробуждение", где детей ждёт разнообразная программа, передаёт AVDEEVKA.CITY.

Лагерь откроется в школе №1 в понедельник, 3 июля, в 16:00 и будет проходить с 4 по 7 июля с 9.00 до 13.00.

В завершении лагерной программы состоится ярмарка для его участников, которая пройдёт 8 июля.

Вход свободен, возрастная категория детей от 7 до 14 лет. Для записи звонить по следующему телефону: +380 63 587 5894 Анастасия