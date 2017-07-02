В КРАМАТОРСКЕ ЦАРИЛА СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГИЯ ИНДИИ

02.07.2017 12:33

В саду Бернацкого прошел фестиваль индийской культуры.

Как рассказали организаторы, прежде всего, фестиваль ориентирован на помощь маленькому Тимофею. Ребёнку 4 года, и он родился с одной короткой ножкой. Чтобы помочь малышу, нужно собрать немалую сумму: более сорока тысяч гривен.

Побывав на праздничном мероприятии, ты как будто бы перенесся в солнечную Индию. Атмосфера была незабываемой: индийская музыка, выступления музыкальных коллективов, завораживающие уроки йоги, национальные кушанья, плетение мандал, татуировки хной, весёлое обсыпание красками холи.

Краматорчане с радостью участвовали в развлекательных мероприятиях и делали благотворительные взносы для Тимофея.

Вот так, все присутствующие открыли для себя индийскую культуру, одновременно оказав помощь четырехлетнему малышу.

Источник: zi.dn.ua