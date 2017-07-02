Жебривский ответил Туке об отселении людей: Иногда лучше молчать

02.07.2017 14:57

Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский считает, что недавнее заявление заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгия Туки об экологической катастрофе в Донбассе и необходимости отселения людей вредят развитию экономики региона. Об этом он сообщил у себя в Facebook.

"Такие заявления, как делает Тука, - это вред, в первую очередь, для экономики целого региона. Инвесторы и заказчики и без того - мягко скажу - осторожные, и такие заявления не способствуют их уверенности", - подчеркнул Жебривский.

По его словам, иногда лучше молчать (Туке, - ред.), чем говорить.

"Министр экологии Остап Семерак, который сегодня открывал вместе с нами экологический сквер в Бахмуте, специально привез с собой дозиметр. И лично проверил: радиационный фон в норме", - отметил Жебривский.

Он добавил, что в Донбассе есть экологические проблемы.

"И на контролируемой территории мы их решаем совместно с органами центральной и местной власти. Затапливают террористы украинские шахты на оккупированной ими территории? Да. Опасно ли это для региона? Так, риски есть. И если Георгий Тука таким образом хотел привлечь внимание международного сообщества к этому вопросу, то пусть бы конкретизировал, что именно имел в виду", - уточнил Жебривский.

"В этой войне Украина победит - я в этом уверен. И мы построим наш край, который больше не будет делить так называемая линия соприкосновения", - сказал Жебривский.

29 июня Тука заявил, что из-за затопления шахт и повышения уровня воды в Донбассе повысится уровень радиации, поэтому необходимо постепенно переселять людей из региона.

Источник: news.liga.net