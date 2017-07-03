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Біля Авдіївки ЗСУ знищили російський танк
Українським військовослужбовцям вдалося знищити танк бойовиків «ДНР в районі Авдіївки. Про це йде мова в сюжеті програми «Подробиці», який опублікований на YouTube, інформує replyua.net.
Зазначається, що танком, який знищили українські бійці, був модернізований Т-72 «Білий орел» (проводиться тільки в Російській Федерації). Командир оборони шахти Бутівка з позивним «Базальт» вважає, що управляли цією технікою саме російські фахівці.
Цей танк неодноразово обстрілював позиції українських солдатів, і «Базальт» вивчив його щоденний маршрут. Українські солдати за допомогою мінометів і СПГ затиснули танк в певному місці. Бійці АТО знищили динамічний захист «Білого орла» за допомогою АГС, а потім підпалили встановлені на ньому додаткові баки з пальним.
Зазначимо, що протягом останньої доби в районі донецького напрямку російсько-терористичні війська по оборонним укріпленням сил АТО в районі Зайцеве стріляли з гранатометів, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї та озброєння БМП. Крім того, з різних систем піхотного озброєння ворожі сили обстрілювали українських воїнів, які тримають оборону в передмісті Авдіївки, на підступах до Кам'янки і неподалік Верхньоторецька. Крім того, поблизу Авдіївки незаконні збройні формування застосовували міномети калібру 120-мм », - повідомили в штабі АТО.
Источник: http://replyua.net
Теги: Россия, Донбасс, Авдеевка, танк, уничтожение, ВСУ
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