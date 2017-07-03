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Архив - Донецкая область

Боевики устраивают жесткие «собеседования» гражданам, не имеющими «регистрации» «днр», - ИС

03.07.2017 21:15
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Боевики устраивают жесткие «собеседования» гражданам, не имеющими «регистрации» «днр», - ИС

По оперативным данным группы ИС, боевики проявляют повышенный интерес к лицам, которые не зарегистрированы на территории «л/днр» и пытаются въехать на территорию, контролируемую «днр» со стороны КПВВ Майорск.

В частности, если гражданин не зарегистрирован в «днр», его задерживают на линии разграничения для детальной проверки документов и личных вещей, проводится «собеседование» с целью выяснения истинных причин поездки и возможной вербовки.

Общение с такими лицами на блокпосту осуществляют представители «мгб днр» в отдельном помещении.

Ранее группа ИС сообщала, что в Донецке оккупанты выставили "жесткий" блокпост, усиленный бронетехникой.

ИС



Теги: Донбасс, регистрация, ДНР, ЛНР, боевики, КПП, Майорск
 
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