Хлебное перемирие: боевики расстреливают мирных (видео)

03.07.2017 21:38

Очередные сутки хлебного перемирия в АТО закончились с пострадавшими и ранеными

Подробности сообщает пресс-центр штаба АТО.

Военные информируют, что с начала дня боевики 7 раз открывали огонь по нашим бойцам на всех трех направлениях линии боевого соприкосновения. От вражеских пуль погиб один украинский защитник, еще один ранен.

Кроме того, наблюдателями украинской стороны СЦКК зафиксировали неприцельный обстрел из стрелкового оружия жилых кварталов прифронтового города Марьинка. Одна из пуль ранила 59-летнего местного жителя. Мужчину госпитализировали в местную больницу.

На Приморском направлении оккупанты дважды обстреливали опорные пункты. Сначала противник открывал огонь из стрелкового оружия и подствольных гранатометов вблизи Лебединского, позже плотным огнем из 152-мм артиллерии накрыли позиции в районе Гнутово.

На Донецком направлении боевики нарушали перемирие только в районе Светлодарской дуги.

На Луганском направлении три раза пророссийские бандформирования нарушали режим прекращения огня. Так, вблизи Новотошковского «работал» вражеский снайпер, а недалеко от поселка Желтое боевики вели огонь из противотанковых гранатометов. Кроме того, используя стрелковое оружие, бандиты обстреляли один из опорных пунктов сил АТО в районе Донца.

Источник: https://politeka.net