Экологическая катастрофа на Донбассе: Жебривский резко прокомментировал заявление Туки

03.07.2017 13:00

Председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский подверг резкой критике заявление заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгия Туки об экологической катастрофе в Донбассе и необходимости отселять из региона людей.

По словам руководителя области, подобные заявления негативно влияют на инвестиционные перспективы Донецкой и Луганской областей, передает ЗН.

"Такие заявления, как делает Тука, - это вред в первую очередь для экономики целого региона. Инвесторы и заказчики и без того - мягко говоря - осторожны, и такие заявления не способствуют их уверенности", – написал Жебривский на своей странице в Facebook в воскресенье, 2 июля.

Глава ОВГА сообщил, что министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак во время открытия экологического сквера в Бахмуте проверил уровень радиационного фона и подтвердил, что он в норме.

В то же время, Жебривский не отрицает серьезные экологические проблемы в регионе.

"Есть ли на Донетчине и Луганщине экологические проблемы? Безусловно, есть. И на контролируемой территории мы их решаем сообща с органами центральной и местной власти. Затапливают ли террористы украинские шахты на оккупированной ими территории? Да. Опасно ли это для региона? Да, риски есть. И если Георгий Тука таким образом хотел привлечь внимание международного сообщества к этому вопросу, пусть бы конкретизировал, что именно имел в виду", – подчеркнул руководитель области.

Он также заверил, что с оптимизмом смотрит в будущее региона.

"В этой войне Украина победит - я в этом уверен. И мы отстроим наш край, который не будет делить так называемая линия столкновения. Изменим патерналистскую философию, которая царила здесь долгие десятилетия, появится могучий класс малых и средних предпринимателей. И убежден, что Донетчина укрепит не только свой экономический, но и демографический потенциал", – подытожил Жебривский.

Накануне заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука заявил, что из Донецкой и Луганской областей необходимо отселять людей. По словам Туки, из-за ухудшения экологической ситуации регион станет непригодным для жизни через десять лет.

Источник: http://from-ua.com