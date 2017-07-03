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Экологическая катастрофа на Донбассе: Жебривский резко прокомментировал заявление Туки
Председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский подверг резкой критике заявление заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгия Туки об экологической катастрофе в Донбассе и необходимости отселять из региона людей.
По словам руководителя области, подобные заявления негативно влияют на инвестиционные перспективы Донецкой и Луганской областей, передает ЗН.
"Такие заявления, как делает Тука, - это вред в первую очередь для экономики целого региона. Инвесторы и заказчики и без того - мягко говоря - осторожны, и такие заявления не способствуют их уверенности", – написал Жебривский на своей странице в Facebook в воскресенье, 2 июля.
Глава ОВГА сообщил, что министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак во время открытия экологического сквера в Бахмуте проверил уровень радиационного фона и подтвердил, что он в норме.
В то же время, Жебривский не отрицает серьезные экологические проблемы в регионе.
"Есть ли на Донетчине и Луганщине экологические проблемы? Безусловно, есть. И на контролируемой территории мы их решаем сообща с органами центральной и местной власти. Затапливают ли террористы украинские шахты на оккупированной ими территории? Да. Опасно ли это для региона? Да, риски есть. И если Георгий Тука таким образом хотел привлечь внимание международного сообщества к этому вопросу, пусть бы конкретизировал, что именно имел в виду", – подчеркнул руководитель области.
Он также заверил, что с оптимизмом смотрит в будущее региона.
"В этой войне Украина победит - я в этом уверен. И мы отстроим наш край, который не будет делить так называемая линия столкновения. Изменим патерналистскую философию, которая царила здесь долгие десятилетия, появится могучий класс малых и средних предпринимателей. И убежден, что Донетчина укрепит не только свой экономический, но и демографический потенциал", – подытожил Жебривский.
Накануне заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука заявил, что из Донецкой и Луганской областей необходимо отселять людей. По словам Туки, из-за ухудшения экологической ситуации регион станет непригодным для жизни через десять лет.
Источник: http://from-ua.com
Теги: Донбасс, катастрофа, экология, Жебривский
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