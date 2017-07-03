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Страшные цифры с Донбасса: стало известно, сколько бойцов погибло с начала 2017

03.07.2017 18:25
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Страшные цифры с Донбасса: стало известно, сколько бойцов погибло с начала 2017

Иванна Климпуш-Цинцадзе, вице-премьер Украины по вопросам евроатлантической и европейской интеграции, заявила о том, что с начала текущего года на Донбассе погибли 120 украинских бойцов, 47 мирных граждан, также около ста мирных жителей получили ранения. 

Как передает replyua.net со ссылкой на Телеграф, об этом вице-премьер рассказала на семинаре Роуза-Рота в Киеве. «К сожалению, только с начала этого года мы имеем 120 погибших воинов, мы имеем почти 900 раненных воинов, мы имеем 47 погибших гражданских, и мы имеем более 100 раненных гражданских только за этот год, когда мы все пытаемся неоднократно добиться прекращения огня на линии разграничения», подчеркнула вице-премьер. 

прочем, данные, которые она представила, сильно отличаются от данных ОБСЕ. Наблюдатели ранее заявляли о том, что с начала 2017 года на Донбассе 285 человек стали жертвами конфликта, и из них погибли 52 человека. 




Теги: Украина, Донбасс, война, погибли, АТО
 
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