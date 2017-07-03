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Архив - Донецкая область

В БАХМУТЕ ПРОГРЕМЕЛ ВЗРЫВ, ЕСТЬ ПОСТРАДАВШИЕ

03.07.2017 15:53
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Трагедия произошла около двух часов дня. Молодой человек 25 лет и его 19-летняя спутница нашли в районе города запал от гранаты. Взрывоопасный предмет молодые люди принесли домой, и решили разобрать. 

Во время этого процесса произошел взрыв. Парень получил минно-взрывную травму левой кисти, грудной клетки и левого уха. У девушки контузия. Обоих пострадавших доставили в травматологическое отделение. Полицейские осматривают место происшествия и выясняют обстоятельства случившегося. Начато досудебное расследование.


Автор статьи: Наталья Марченко, журналист

Источник: http://zi.dn.ua 



Теги: Донбасс, взрыв, Бахмут, пострадавшие
 
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