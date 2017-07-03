В БАХМУТЕ ПРОГРЕМЕЛ ВЗРЫВ, ЕСТЬ ПОСТРАДАВШИЕ

03.07.2017 15:53

Трагедия произошла около двух часов дня. Молодой человек 25 лет и его 19-летняя спутница нашли в районе города запал от гранаты. Взрывоопасный предмет молодые люди принесли домой, и решили разобрать.



Во время этого процесса произошел взрыв. Парень получил минно-взрывную травму левой кисти, грудной клетки и левого уха. У девушки контузия. Обоих пострадавших доставили в травматологическое отделение. Полицейские осматривают место происшествия и выясняют обстоятельства случившегося. Начато досудебное расследование.



Автор статьи: Наталья Марченко, журналист

Источник: http://zi.dn.ua