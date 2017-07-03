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В курортном поселке под Мариуполем мужчина похитил трактор и автомобиль
В состоянии алкогольного опьянения житель Ялты ночью похитил трактор у своего работодателя. Когда техника вышла из строя, пересел в чужой автомобиль, припаркованный во дворе одного из домов. Пытаясь скрыться, угонщик совершил ДТП, а при выходе из поврежденного авто был задержан.
Об этом 0629 сообщили в пресс-службе полиции Центрального района.
В дежурную часть Мангушского отделения полиции обратился за помощью житель поселка Ялта. Мужчина сообщил, что исчез его автомобиль «ВАЗ 2105», который он на ночь оставил во дворе дома. К поискам злоумышленника и похищенного автомобиля приступили оперативники мангушской полиции, приметы транспортного средства получили также экипажи полицейских, которые следят за правопорядком в курортных населенных пунктах Мангушского района.
Во время объезда закрепленой территории один из автопатрулей заметил разыскиваемый автомобиль. Полицейские подали звуковую команду об остановке, однако злоумышленник ее проигнорировал. Вместо этого он прибавил скорость и попытался скрыться, однако совершил ДТП с другим припаркованным авто.
Правонарушитель задержан. Им оказался ранее судимый мужчина 1977 года рождения, который неоднократно привлекался к уголовной ответственности за тяжкие преступления.
Сломанный трактор, который похититель также угнал в эту ночь, правоохранители вместе с его хозяином нашли через несколько часов в поле. Легковушка также возвращена владельцу.
По обоим фактам открыто уголовные производства с квалификациями по ч.1 ст.185 «Кража» и ч.2 ст.289 «Незаконное завладение транспортным средством» Уголовного кодекса Украины, за что предусмотрено от 3 до 8 лет лишения свободы.
Теги: Донбасс, Мариуполь, похищение, трактор, автомобиль
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