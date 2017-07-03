ЖИТЕЛИ ДОНБАССА МОГУТ НЕ ДОЗВОНИТЬСЯ НА 102, ЧТО ДЕЛАТЬ

03.07.2017 12:11

Сегодня ночью в Донецкой области поврежден магистральный кабель, обеспечивающий связь по номеру 102. Поэтому по такому номеру можно не дозвониться. Специалисты сейчас занимаются ремонтом линии связи.



А пока в отделения полиции можно звонить по другим резервным номерам: 067-623-51-52, 050-346-24-78 и 063-336-43-76. Правоохранители предлагают звонить на центральное отделение: (0629) 52-72-26.



Жители Славянска могут вызвать полицию по номеру: (06262) 3-44-07 или по телефону доверия: 050-014-79-92. Краматорчанам удобно звонить по номеру: (06264) 7-02-47, жителям Бахмута – (0627) 44-59-56, Волновахи: (06244) 4-11-02.



Те, кто живет в Покровске, могут обращаться по таким номерам: (06239) 2-02-02 или 050-020-98-46.

Источник: http://zi.dn.ua