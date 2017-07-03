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ЖИТЕЛИ ДОНБАССА МОГУТ НЕ ДОЗВОНИТЬСЯ НА 102, ЧТО ДЕЛАТЬ
03.07.2017 12:11
Сегодня ночью в Донецкой области поврежден магистральный кабель, обеспечивающий связь по номеру 102. Поэтому по такому номеру можно не дозвониться. Специалисты сейчас занимаются ремонтом линии связи.
А пока в отделения полиции можно звонить по другим резервным номерам: 067-623-51-52, 050-346-24-78 и 063-336-43-76. Правоохранители предлагают звонить на центральное отделение: (0629) 52-72-26.
Жители Славянска могут вызвать полицию по номеру: (06262) 3-44-07 или по телефону доверия: 050-014-79-92. Краматорчанам удобно звонить по номеру: (06264) 7-02-47, жителям Бахмута – (0627) 44-59-56, Волновахи: (06244) 4-11-02.
Те, кто живет в Покровске, могут обращаться по таким номерам: (06239) 2-02-02 или 050-020-98-46.
Источник: http://zi.dn.ua
Теги: Донбасс, Донецкая область, помощь, телефон, полиция
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