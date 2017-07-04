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Автобусы в курортные поселки под Мариуполем: дорогая цена и минимум комфорта
Добраться в курортные поселки под Мариуполем не имея личного транспорта стало настоящей проблемой. Цена на проезд возросла, а вот дополнительного транспорта нет. Об этом 0629 сообщили жители.
«На выходных ездили на Белосарайскую косу – дополнительный автобус не дали, так как не набралось 15 человек, пришлось ехать на такси, - рассказывает мариупольчанка Наталья. – Обратно ехали, как селедки в банке. Все висели друг на друге».
В социальной сети «Фейсбук» появился гневный пост, который написала жительница Мариуполя Ирина Кирьянова.
«Вечер. Последний автобус с косы. Люди набиты, как в консервной банке. Окон нет (окна не открываются – прим. ред.). Немецкий автобус рассчитан под кондиционер. Два маленьких люка на крыше. Воздуха просто нет. Люди висят на подножках. Девушка потеряла сознание прямо посреди трассы...короче ад…» - пишет Ирина.
Еще одна женщина вообще не смогла сесть в этот автобус.
Как оказалось, на выходные были добавлены дополнительные автобусы во все курортные поселки, но спросом они не пользовались.
По словам главного инженера ЧАО «Мариуполь-Авто» Николая Лискуна, на выходные было добавлено по 2 автобуса в Урзуф, Мелекино и на Белосарайскую косу. Дополнительно отправился только 1 автобус в Урзуф, на который село более 15 человек. На остальные пришло очень мало людей.
«Из-за трех – четырех людей мы автобус пускать не будем, - заявил Лискун. – Людей нет, никто не едет в курортные поселки».
Что же касается обратного автобуса в Мариуполь, то Лискун уверен, что на нем уехать смогли все.
«Никто на Белосарайской косе не остался. Все, кто хотел, уехали, - подчеркнул Лискун. – Если люди хотят ехать, как в легковом автомобиле, чтобы на них никто не дышал, то им нужно ехать на такси».
Отметим, что цены на проезд в пригородных автобусах действительно выросли с 1 июня. Как отметил Лискун, цена поднялась пропорционально расстоянию на 1-6 грн.
«К примеру, автобус с Белосарайской косы в Мариуполь стоил 32 грн., а сейчас 38 грн.», - добавил Лискун.
Правда, 38 грн. стоит только обратный билет в Мариуполь. Билет из Мариуполя на Белосарайскую косу стоит 43,55 грн.
На автовокзале уточнили, что билет на автобус в Мелекино теперь стоит 20.65, в Ялту, Урзуф и на Белосарайскую косу - 43,55 грн., Мангуш – 16.05 грн.
Теги: Донбасс, Мариуполь, билеты, автобус, подорожание, курорт, автовокзал
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