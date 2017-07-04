Автобусы в курортные поселки под Мариуполем: дорогая цена и минимум комфорта

04.07.2017 07:46

Добраться в курортные поселки под Мариуполем не имея личного транспорта стало настоящей проблемой. Цена на проезд возросла, а вот дополнительного транспорта нет. Об этом 0629 сообщили жители.

«На выходных ездили на Белосарайскую косу – дополнительный автобус не дали, так как не набралось 15 человек, пришлось ехать на такси, - рассказывает мариупольчанка Наталья. – Обратно ехали, как селедки в банке. Все висели друг на друге».

В социальной сети «Фейсбук» появился гневный пост, который написала жительница Мариуполя Ирина Кирьянова.

«Вечер. Последний автобус с косы. Люди набиты, как в консервной банке. Окон нет (окна не открываются – прим. ред.). Немецкий автобус рассчитан под кондиционер. Два маленьких люка на крыше. Воздуха просто нет. Люди висят на подножках. Девушка потеряла сознание прямо посреди трассы...короче ад…» - пишет Ирина.

Еще одна женщина вообще не смогла сесть в этот автобус.

Как оказалось, на выходные были добавлены дополнительные автобусы во все курортные поселки, но спросом они не пользовались.

По словам главного инженера ЧАО «Мариуполь-Авто» Николая Лискуна, на выходные было добавлено по 2 автобуса в Урзуф, Мелекино и на Белосарайскую косу. Дополнительно отправился только 1 автобус в Урзуф, на который село более 15 человек. На остальные пришло очень мало людей.

«Из-за трех – четырех людей мы автобус пускать не будем, - заявил Лискун. – Людей нет, никто не едет в курортные поселки».

Что же касается обратного автобуса в Мариуполь, то Лискун уверен, что на нем уехать смогли все.

«Никто на Белосарайской косе не остался. Все, кто хотел, уехали, - подчеркнул Лискун. – Если люди хотят ехать, как в легковом автомобиле, чтобы на них никто не дышал, то им нужно ехать на такси».

Отметим, что цены на проезд в пригородных автобусах действительно выросли с 1 июня. Как отметил Лискун, цена поднялась пропорционально расстоянию на 1-6 грн.

«К примеру, автобус с Белосарайской косы в Мариуполь стоил 32 грн., а сейчас 38 грн.», - добавил Лискун.

Правда, 38 грн. стоит только обратный билет в Мариуполь. Билет из Мариуполя на Белосарайскую косу стоит 43,55 грн.

На автовокзале уточнили, что билет на автобус в Мелекино теперь стоит 20.65, в Ялту, Урзуф и на Белосарайскую косу - 43,55 грн., Мангуш – 16.05 грн.