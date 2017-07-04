Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Автоматчики перекрыли одну из центральных улиц Донецка - соцсети сообщают о новом ЧП в "ДНР"

04.07.2017 13:32
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Автоматчики перекрыли одну из центральных улиц Донецка - соцсети сообщают о новом ЧП в "ДНР"

Утром 4 июля в Донецке перекрыли участок улицы Университетской от пересечения с улицей Россини до проспекта Таманского. Вооруженные автоматами боевики "ДНР" не пропускают общественный и частный транспорт, пешеходам рекомендуют обходить указанный участок, на месте замечено большое количество машин скорой помощи и "полиции". Как сообщают местные жители в соцсетях, в техникуме пищевых технологий ищут взрывчатку, передает "Диалог.UA".

"Народ, кто в курсе, что на Ууниверситетской стряслось?? Дорога перекрыта от Россини до Таманского, даже людей не пускают: минировано"; "На ПромстройНИИпроекте? Автоматчики всех заворачивают, даже общественный транспорт", - пишут дончане.

Горожане говорят, что заметили большое количество вооруженных автоматами боевиков, скорых и "полицию".

Кроме этого, в городе сегодня утром появилось очень много сотрудников "ГАИ".



Теги: Донецк, Донбасс, скорая помощь, полиция, ГАИ, ЧП, ДНР, боевики
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх