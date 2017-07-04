Автоматчики перекрыли одну из центральных улиц Донецка - соцсети сообщают о новом ЧП в "ДНР"

04.07.2017 13:32

Утром 4 июля в Донецке перекрыли участок улицы Университетской от пересечения с улицей Россини до проспекта Таманского. Вооруженные автоматами боевики "ДНР" не пропускают общественный и частный транспорт, пешеходам рекомендуют обходить указанный участок, на месте замечено большое количество машин скорой помощи и "полиции". Как сообщают местные жители в соцсетях, в техникуме пищевых технологий ищут взрывчатку, передает "Диалог.UA".

"Народ, кто в курсе, что на Ууниверситетской стряслось?? Дорога перекрыта от Россини до Таманского, даже людей не пускают: минировано"; "На ПромстройНИИпроекте? Автоматчики всех заворачивают, даже общественный транспорт", - пишут дончане.

Горожане говорят, что заметили большое количество вооруженных автоматами боевиков, скорых и "полицию".

Кроме этого, в городе сегодня утром появилось очень много сотрудников "ГАИ".