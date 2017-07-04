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Архив - Донецкая область

Боевики «ДНР» заставляют гражданских идти к ним на «службу»

04.07.2017 16:32
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Боевики «ДНР» заставляют гражданских идти к ним на «службу»

Оккупанты осуществляют запугивание местного населения. Большинство мирного населения призывного возраста на временно оккупированной территории Донетчины уклоняется от прохождения службы в рядах боевиков. В частности, в соединениях и частях первого армейского корпуса вооруженных сил России. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

"Русским оккупационным командованием через так называемые "военные комиссариаты" с целью дополнительной "мотивации" осуществляется запугивания местного населения объявлением в розыск и лишением выезда за пределы так называемой "ДНР", – говорится в сообщении разведки.



Теги: Россия, Донбасс, население, призыв, ДНР, боевики, Минобороны, ГУР
 
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