"Деньги уже закончились, а до пенсии далеко. Помоги, мы с бабушкой без хлеба не проживем, 7 рублей надо на батон", – блогер потряс историей о "благополучии" жителей "ДНР"

04.07.2017 16:51

Нищета в оккупированном Донецке достигла своего апогея. Люди, не стесняясь, просят на улицах прохожих помочь деньгами. При этом суммы порой бывают не такие уж и заоблачные, но каждая копейка иногда помогает реально спасти чье-то существование. Вот как описывает тяжелую ситуацию на оккупированной территории блогер из Донецка Евгений Козаков, сообщает "Диалог.UA".

"Пока прошел от "Маяка" до Шахтерской площади, четыре человека попросили денег. Просили хоть сколько. Мама с ребенком, пьяный мужик, мальчик лет 10 и уже на самой Шахтерской площади мужчина в возрасте. На последнем нервы уже не выдержали, и тогда спросил: "Что случилось? Просто, вы уже четвертый за 300 метров". На вид опрятный мужчина, лет 60, не пьяный, вежливо говорит. Зовут его Владимир Николаевич. Говорит, что пенсионер, а деньги закончились, до пенсии еще далеко, но дома уже хлеба нет, крупы есть, еще проживут с бабушкой, но вот хлеба нет.

Кстати, мужчина именно 7 рублей просил, поэтому я и переспросил его, на что ему такие "деньжищи". - Не хватает на батон... Дальше мы разговорились, и Владимир Николаевич еще раз пять говорил "спасибо, что выручил". Но самое печальное, что раньше он и его жена получали гуманитарную помощь от фонда "Поможем", который "ДНР" запретила. Гуманитарный пакет помогал паре экономить до 500-600 рублей в месяц, но после запрета "ДНР" им ничего не выдает в помощь. Вот такие реалии жизни в сегодняшнем Донецке".