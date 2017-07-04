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Два "Урала" и какая-то броня. Положили человек двенадцать, со второго раза накрыли", - украинский волонтер поделился подробностями победной спецоперации ВСУ
Волонтер украинской армии Мартин Брест поделился с общественностью неведомой доселе историей о том, как бойцы ВСУ нанесли сокрушительный удар по позициям российско-оккупационных войск на Донбассе. Об этом сообщает "Украинская служба новостей 1492".
По словам Бреста, военным удалось уничтожить целую колонну бронетехники террористов. "Позавчера расхреначили колонну сепаров. Два "Урала" и какая-то броня. Положили человек двенадцать, со второго раза накрыли", - написал он у себя на странице в "ФБ".
Напомним, в течение нескольких последних недель террористы "ЛНР" потеряли не менее 29 человек, из которых восемь были убиты, шестеро взяты в плен, остальные получили ранения. Руководство наемников запретило своим бойцам увольняться, а российским "ихтамнетам" предложило шокирующие условия "службы".
Ранее террорист Игорь Стрелков-Гиркин признал, что боевики из Донецка не в состоянии противостоять наступательным действиям украинских военных.
Теги: Донбасс, ДНР, ЛНР, АТО, боевики, потери, ВСУ, террористы
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