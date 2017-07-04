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Фестивальный поселок Песчаный засыпает угольной пылью и шлаком. ВИДЕО
Сегодня поселок Песчаный загрязняется сразу в двух направлениях. По воздуху на него валится угольная пыль, а на суше участок пляжа засыпает шлаком представители кафе "Бригантина".
Об этом 0629 сообщили обеспокоенные местные жители.
Неспокойно им всю последнюю неделю в связи с усиленной подготовкой к феститивалю. Сегоня бед добавил ураганный ветер.
" 9.30 начался ураган и в течение 30 минут вся пыль пошла на море. В итоге она будет прибиваться к городу и зрители фествиаля увидят пыль на побережье. В том году я помню, как вся угольная пыль оказалась в море",- отметил местный житель Геннадий Лютов и обратился к городским властям и руководству порта.
Житель Песчаного уверен, что уголь необходимо поливать, накрывать или не складировать на причале, а сразу перегружать в вагоны.
"В период проведения музыкального фестиваля специальная техника порта будет производить орошение складов навалочных грузов в круглосуточном режиме, обеспечивая предотвращение пыления при любых погодных условиях",- заверили 0629 в пресс-службе Мариуполського торгового порта.
Констатировали такаэе, что на перегрузочном оборудовании порта, которое задействовано в процессах перевалки навалочных, в т.ч. пылящих грузов, имеется собственная система орошения. Орошение этих грузов на складских площадях дополнительно обеспечивает специальная техника порта (пожарные машины, спецмашины и буксиры).
Еще одна проблема поселка, которая открылась на минушей неделе, появившийся засыпанный шлаком участок пляжа возле кафе "Бригантина". Несмотря на то, что управляющий кафе, заверял, что здесь строится палаточный городок, на деле все оказалось не так.
Глава КСН "Песчаный" Светалана Тарабанько сегодня получила более 70 звонков от обеспокоенных жителей, которые в шоке от того, что песок засыпают шлаком.
"Об этом знает инспекция по благоустройству, экологическая инспеция, администрация. Я думала, что положат плиты, ведь шлак и песок несовместимы",- отметила глава КСН и отметила, что не дала добро, чтобы стоянку у проходных порта засыпали шлаков. В данном случае с ней не посоветовались и завезли шлак.
Яность в "шлаковое дело"внес новый глава Приморского района Геннадий Семенихин. Его ничего не удивило, более того он сообщил, что на песке строится стоянка для спецтранспорта. Здесь будет стоять автомобили пожарной, "скорой" и полиции.
"Подключаем частных предпринимателей для благоустройства территории, в частности порт помог расчистить площадку для стоянки в районе четвертых проходных. Подключили и частный бизнес к оборудованию парковки", - охарактеризовал ситуацию в поселке Геннадий Семенихин, но так и не ответил, что будет с парковкой возле "Бригантины" и кому она будет принадлежать после фестиваля.
Теги: Донбасс, Мариуполь, фестиваль, пыль, шлак
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