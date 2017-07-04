Глава Нацгвардии рассказал, как и почему Стрелков сбежал из Славянска

04.07.2017 15:11

Главарю боевиков "ДНР" Игорю Гиркину (Стрелкову) удалось вывести свою группировку из Славянска из-за сложности в блокировании всех выездов из города. Об этом в интервью "Апострофу" рассказал командующий Национальной гвардией Украины, генерал-лейтенант Юрий Аллеров.

"В свое время, когда мы разрабатывали план контроля Славянска, надо было выставить вокруг 20 блокпостов, чтобы все основные пути контролировать. Самая большая проблема – как туда людям доставлять боеприпасы, воду и пищу. У нас были сначала два, потом три блокпоста, куда все это доставляли только вертолетами. Это был 4-й блокпост, который был далеко, на канале, 5-й – между Славянском и Краматорском, там, где танки были подбиты, и 6-й – это Карачун. На Былбасовке был 7-й блокпост. 1-й – это рыбхоз, 2-й – это было зернохранилище и 3-й – БЗС. Позже появился блокпост 3а, который впоследствии назвали 8-м. Вот и все. А надо было 20!" - заявил глава Нацгвардии.

Поэтому, по его словам, украинские силы контролировали только основные дороги между Славянском и Краматорском, а кроме них было еще как минимум три или четыре дороги, по которым можно было передвигаться.

Аллеров также отметил, что Гиркин выводил свою колонну из Славянска около 2-3 ночи и в условиях полной секретности - о планах российского террориста не знало даже его окружение, где были украинские информаторы.

"Где-то в четыре часа утра звонил мне один патриот-партизан. Говорит: "В Славянске никого нет". А в окружении Гиркина были тоже наши люди... Он сам перемещался на белом автобусе. И мы несколько раз пробовали сделать засаду, после чего он начал менять машины. Это оперативная работа, это все не так просто. Но сам момент его выхода никто не знал, что это был его побег", - подчеркнул генерал-лейтенант.

Он добавил, что кольцо окружения вокруг Славянска постепенно сжималось и до полной блокировки города оставалсь совсем недолго.

"Просто мы сужали это кольцо, постепенно беря все больше под контроль. И они понимали, что далее, после Карачуна, мы придем и закроем здесь – и останется только одна дорога через населенный пункт, который возле 5-го блокпоста. И тогда – все, никто больше не выйдет и не войдет. И они просто своевременно ускользнули. Сразу зашли войска, Славянск стал нашим", - подытожил Аллеров.