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Главарю ДНР привиделись люди, которые массово едут к нему из Киева и Львова. ВИДЕО
04.07.2017 21:36
Главарь боевиков так называемой "ДНР" Александр Захарченко выступил с новым противоречащим здравому смыслу заявлением. Сообщает apostrophe.ua с ссылкой на видео с соответствующим заявлением боевика опубликованое в YouTube.
В интервью собственным пропагандистам он заявил, что в так называемые вузы на оккупированных территориях Донецкой области массово приезжают учиться люди из "ближнего и дальнего зарубежья…Львова, Ивано-Франковска, Киева". Также он убежден, что "студентов" в нынешнем году стало намного больше по сравнению с 2010-2012 годами. Такой "успех" Захарченко объясняет сохранением преподавательского состава и якобы выдаваемыми по завершению учебы российскими дипломами.
Теги: Украина, Донбасс, студенты, боевик, ДНР, Захарченко
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