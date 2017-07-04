Какую тактику Россия использует на Донбассе

04.07.2017 19:29

Российские элиты не заинтересованы в постоянном экономическом и социальном развитии оккупированной территории, которая не имеет перспектив аннексии со стороны РФ.

На Донбассе Россия создает модель "замороженного конфликта", который в дальнейшем можно будет использовать в широком спектре геополитических целей. Об этом идет речь в презентации аналитического отчета "Милитаризация оккупированных территорий Российской Федерацией", которую обнародовали в ходе международной конференции "Милитаризация оккупированных территорий: фактор дестабилизации Евроатлантического региона и механизм геополитического влияния".

Среди заданий тактики милитаризации, которую Россия использует по отношению к оккупированным ею территориям, авторы доклада отмечают установление на этих территориях авторитарных режимов – возвращение к советской модели политического сознания периода 70-х – начала 80-х.

В докладе говорится, что российские элиты не заинтересованы в постоянном экономическом и социальном развитии оккупированной территории, которая не имеет перспектив аннексии со стороны РФ.

"Кремлю нужна обедневшая территория с бизнесом и милитаризованной властью, которые срослись между собой. Наибольшая угроза для России на оккупированной территории – это появление самостоятельного лидера, который бы имел полноту власти, финансовые возможности и поддержку у населения", – говорится в презентации.

Документ также оценивает процесс разворачивания ударных сил и средств массового поражения, которые представляют угрозу евроатлантическому пространству.

"По нашим оценкам, Россия размещает ударные силы только на тех территориях, которые по планам военно-политического руководства РФ должны войти или уже вошли в состав РФ. Если есть признаки размещения ОТРО (оперативно-тактическое ракетное оружие – Авт.), противокорабельных РК, ударной авиации на территории Крыма и Южной Осетии, то дислокация таких средств в Приднестровье, Абхазии и более того на Донбассе не происходит", – заявила во время презентации исследования глава постоянной делегации Украины в ПА НАТО, нардеп от БПП Ирина Фриз.

Так, на одном из слайдов презентации авторы наглядно представили, какие типы ракетных комплексов Россия разместила в Крыму: "Искандер-М", 3К55 "Бастион", Система S-400 40N6 и крылатые ракеты "Калибр".

Подробно о типах этих ракетных комплексов "Сегодня" писал ранее, оценивая третье издание доклада "Post-Truth, Post-West, Post-Order?", опубликованного накануне проведения 53-й Мюнхенской конференции по безопасности. Европейские аналитики оценивали ракетный потенциал России в Калининградской области, который точь в точь совпадает с теми ракетными комплексами, которые Кремль разместил в Крыму.