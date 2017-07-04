Главная / Новости / Донецкая область / На Донбассе разгорелся конфликт между боевиками-россиянами и командирами
Последние новости раздела
- Террористы под Мариуполем стреляли из Града “Партизан”17:12
- "Деньги уже закончились, а до пенсии далеко. Помоги, мы с бабушкой без хлеба не проживем, 7 рублей надо на батон", – блогер потряс историей о "благополучии" жителей "ДНР"16:51
- Боевики «ДНР» заставляют гражданских идти к ним на «службу»16:32
- Во время "русской весны" целью Путина и террористов были не Донецк и Луганск, а другой город – генерал-лейтенант Юрий Аллеров16:09
- "ВСУ сравнивают нас с землей! У нас большие потери: за месяц весны, как за четыре зимы!" - командир взвода "ВС ДНР" "Погранец" о ситуации под Авдеевкой. ВИДЕО15:31
- Глава Нацгвардии рассказал, как и почему Стрелков сбежал из Славянска15:11
- "Теракт" в Донецке: Басурин и депутаты "ДНР" вопят о диверсии и угрожают кровавыми провокациями14:48
- В центре Донецка прогремел мощный взрыв. Жители не могут дозвониться друг другу: оккупанты глушат мобильную связь14:09
- СИТУАЦИЯ НА КПВВ «МАЙОРСК» И «МАРЬИНКА» 4 ИЮЛЯ13:52
- Автоматчики перекрыли одну из центральных улиц Донецка - соцсети сообщают о новом ЧП в "ДНР"13:32
На Донбассе разгорелся конфликт между боевиками-россиянами и командирами
04.07.2017 12:32
Поводом стало требование сдавать документы. Мероприятия российского оккупационного командования по изъятию личных документов, подтверждающих гражданство РФ, вызвали недовольство российских военнослужащих и наемников. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.
"В частности, военнослужащие 9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск) отказались сдавать личные документы, о чем командир полка доложил командующему корпуса", – пояснили в разведке.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, россияне, документы, ДНР, ЛНР, боевики, Минобороны, ГУР
Читайте также:
- Почему в ДНР-ЛНР тупо продолжают пугать народ, а Украина затягивает Минский процесс
- Стало известно о крупной ошибке Украины в отношении "ЛДНР": Тымчук рассказал, в чем именно кроется опасность
- Кремль снова обвинил Украину в срыве "Минска" и нежелании признавать террористов "ЛДНР"
- Почему луганский "Беркут" предал Украину? Сенсационное признание высокопоставленного боевика "ЛНР"
- “Российское руководство нас всех кинет”, - боевики “Л/ДНР” в панике после пленения разведчика Агеева под Луганском
- Провал сепаратизма в оккупированном Донбассе: боевики признали большие проблемы с "личным составом" и решили сделать из пенсионеров пушечное мясо
- Террористы под Мариуполем стреляли из Града “Партизан”17:12
- "Деньги уже закончились, а до пенсии далеко. Помоги, мы с бабушкой без хлеба не проживем, 7 рублей надо на батон", – блогер потряс историей о "благополучии" жителей "ДНР"16:51
- Боевики «ДНР» заставляют гражданских идти к ним на «службу»16:32
- Во время "русской весны" целью Путина и террористов были не Донецк и Луганск, а другой город – генерал-лейтенант Юрий Аллеров16:09
- "ВСУ сравнивают нас с землей! У нас большие потери: за месяц весны, как за четыре зимы!" - командир взвода "ВС ДНР" "Погранец" о ситуации под Авдеевкой. ВИДЕО15:31
- Глава Нацгвардии рассказал, как и почему Стрелков сбежал из Славянска15:11
- "Теракт" в Донецке: Басурин и депутаты "ДНР" вопят о диверсии и угрожают кровавыми провокациями14:48
- В центре Донецка прогремел мощный взрыв. Жители не могут дозвониться друг другу: оккупанты глушат мобильную связь14:09
- СИТУАЦИЯ НА КПВВ «МАЙОРСК» И «МАРЬИНКА» 4 ИЮЛЯ13:52
- Автоматчики перекрыли одну из центральных улиц Донецка - соцсети сообщают о новом ЧП в "ДНР"13:32
- Террористы под Мариуполем стреляли из Града “Партизан”17:12
- "Деньги уже закончились, а до пенсии далеко. Помоги, мы с бабушкой без хлеба не проживем, 7 рублей надо на батон", – блогер потряс историей о "благополучии" жителей "ДНР"16:51
- Боевики «ДНР» заставляют гражданских идти к ним на «службу»16:32
- Во время "русской весны" целью Путина и террористов были не Донецк и Луганск, а другой город – генерал-лейтенант Юрий Аллеров16:09
- Польша заставит Украину выбирать между Бандерой и Европой15:48
- "ВСУ сравнивают нас с землей! У нас большие потери: за месяц весны, как за четыре зимы!" - командир взвода "ВС ДНР" "Погранец" о ситуации под Авдеевкой. ВИДЕО15:31
- Глава Нацгвардии рассказал, как и почему Стрелков сбежал из Славянска15:11
- "Теракт" в Донецке: Басурин и депутаты "ДНР" вопят о диверсии и угрожают кровавыми провокациями14:48
- Госпогранслужба Украины усилила резервами участок госграницы с Румынией14:29
- В центре Донецка прогремел мощный взрыв. Жители не могут дозвониться друг другу: оккупанты глушат мобильную связь14:09
- Ученые выяснили, на сколько лет сокращает жизнь грязный воздух13:09
- "В Крым войдет колонна МЧС Украины под охраной НГУ спасать нас от голода, жажды, эпидемий, мародерства и бандитизма" - Кримський бандерівець09:30
- Алергія від косметики: як діяти?22:47
- Как короткая стрижка влияет на энергетику женщины22:28
- 10 вещей, которые нужно успеть сделать летом09:35
- Почему седина является признаком крепкого здоровья?08:40
- Сколько есть фруктов, чтобы не навредить себе08:19
- На какой палец надевается кольцо? Корректируем женскую судьбу07:55
- Жирна риба врятує від небезпечної хвороби07:23
- Шесть выводов об украинцах, или Как пережить нападение и не сойти с ума11:30
- "Такого не было лет 20!" - жители Донецка рассказали о новой беде, захлестнувшей оккупированный город
- В центре Донецка прогремел мощный взрыв. Жители не могут дозвониться друг другу: оккупанты глушат мобильную связь
- Американцы, канадцы и австралийцы едут воевать в Украину против террористов: боец АТО сделал сенсационное заявление
- Почему седина является признаком крепкого здоровья?
- Автоматчики перекрыли одну из центральных улиц Донецка - соцсети сообщают о новом ЧП в "ДНР"
- Обязан знать каждый украинец: Вакарчук назвал настоящее имя врага Украины
- "Теракт" в Донецке: Басурин и депутаты "ДНР" вопят о диверсии и угрожают кровавыми провокациями
- Скоро в зоне АТО бойцы ВСУ будут применять против террористов уникальное оружие американского производства: боец АТО назвал это оружие и все его плюсы
- Известный продюсер трагически ушла из жизни (фото)
- Жебривский ответил Туке об отселении людей: Иногда лучше молчать