На Донбассе разгорелся конфликт между боевиками-россиянами и командирами

04.07.2017 12:32

Поводом стало требование сдавать документы. Мероприятия российского оккупационного командования по изъятию личных документов, подтверждающих гражданство РФ, вызвали недовольство российских военнослужащих и наемников. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

"В частности, военнослужащие 9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск) отказались сдавать личные документы, о чем командир полка доложил командующему корпуса", – пояснили в разведке.