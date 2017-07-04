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Нужно дать ВСУ свободу действий, и российские оккупанты на Донбассе будут раздавлены! - боец АТОТ

04.07.2017 21:58
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Нужно дать ВСУ свободу действий, и российские оккупанты на Донбассе будут раздавлены! - боец АТОТ

Переформатирование антитеррористической операции и отказ от существующего ее вида развяжет руки украинским защитникам. Армия Украины сегодня полностью готова для того, чтобы реализовать силовой вариант освобождения ОРДЛО.

Об этом заявил комбат "Грузинского национального легиона" и боец АТО Мамука Мамулашвили, сообщает "Диалог.UA". "Я как представитель украинской армии могу сказать, что мы готовы проводить наступательные операции", - убедительно высказался боец. По его мнению, сегодня назрела необходимость изменения формата АТО, всем ясно, что ВСУ имеют конфронтацию со стороны агрессора на востоке Украины. "Украинской армии надо развязать руки и на Западе политики должны понимать такое развитие событий ", - добавил АТОшник акцентировав на том, что Украина борется за свою независимость.



Теги: Донбасс, свобода, ВСУ, оккупанты
 
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