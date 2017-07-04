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"Путин, помоги!" - боевики "Л/ДНР" умоляют хозяина Кремля "спасти" от СБУ кровавого донецкого террориста "Керчь"
На сайте петиций change.org обнародован документ с призывом к президенту РФ Владимиру Путина "спасти" от передачи Киеву террориста из Донецка с украинским гражданством Вадима Погодина, известного под позывным "Керчь". Автором выступила Екатерина Ивлева. На момент написания материала петиция набрала 731 голос из тысячи необходимых, передает "Диалог.UA".
В документе указано, что Вадим Погодин был участником "русской весны" в Крыму, но гражданство РФ не получил. "То что участник "русской весны" задержан для экстрадиции в Украину именно в Крыму, это крайне символично. Этот случай с Вадимом является политическим и дискредитирует всю "русскую весну" и борьбу за защиту РУССКИХ", - говорится в заявлении. Сторонники "Республики" уверяют, что кровавый террорист, на чьих руках кровь несовершеннолетних детей, взял оружие в руки не для атак, а для защиты.
"ПРОСИМ: Помогите спасти от преследования с Украинской стороны Погодина Вадима Викторовича, 16 января 1971 года рождения, уроженца города Донецка. Предоставить Погодину Вадиму Викторовичу гражданство Российской Федерации", - слезно умоляют сепаратисты.
Теги: Донбасс, СБУ, Кремль, террорист, ДНР, ЛНР, боевики
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