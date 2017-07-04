Российские наемники и боевики "ДНР" выжигают Гнутово зверскими атаками из артиллерии и реактивных пусковых установок "Град - П", ВИДЕО

04.07.2017 10:29

Спикер АТО Антон Миронович сообщил, что в районе Новотроицкого, Гнутового, Лебединского и Павлополя террористы атаковали ВСУ из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов.

В понедельник, 3 июля, пророссийские незаконные вооруженные формирования "ДНР" обстреляли оборонительные укрепления ВСУ вблизи Водяного из 82-мм минометов. Также на этом участке противник бил из ручных противотанковых гранатометов.

А вблизи Широкино оккупанты наносили удары из вооружения БМП. Кроме того, в штабе АТО также зафиксировали, что утренний артиллерийский обстрел позиций сил АТО в районе Гнутового был осуществлен как из систем ствольной артиллерии, так и из переносных реактивных пусковых установок "Град - П" ("Партизан").