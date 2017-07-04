СИТУАЦИЯ НА КПВВ «МАЙОРСК» И «МАРЬИНКА» 4 ИЮЛЯ

04.07.2017 13:52

Контрольно-пропускные пункты после относительной разгрузки начинают входить в рабочий ритм, со вторника количество пересекающих линию разграничения увеличивается.

Сегодня утром на момент открытия со стороны неконтролируемой территории перед КПВВ «Майорск» проезда ожидало около 20 машин. Очевидцы сообщают, что в

Никитовке в эти дни значительно уменьшилось количество машин. Но постоять все равно приходится.

Со стороны Бахмута сегодня утром было около70 машин, движение нормальное. Машин подъезжает мало, пропускают оперативно.

Добраться быстро можно пешеходным способом в оба направления. Вчера из Бахмута в Горловку можно было добраться за полтора часа.

На КПВВ «Марьинка» нагрузка тоже снизилась, но автомобильная очередь здесь сохраняется . Сегодня, по сообщению погранслужбы, со стороны Донецка и в обратном направлении – 100 машин.