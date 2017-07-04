Скоро в зоне АТО бойцы ВСУ будут применять против террористов уникальное оружие американского производства: боец АТО назвал это оружие и все его плюсы

04.07.2017 08:39

Бойцы ВСУ активно начнут использовать в зоне АТО против террористов новейшее оружие — самонаводящиеся ракеты, способные подавить артиллерийский огонь врага. Оружие уже прошло успешное испытание на полигоне, но против террористов пока не использовалось, заявил Мамука Мамулашвили, командир "Грузинского национального легиона" в интервью ресурсу "Обозреватель".

Легендарный командир из Грузии заявил, что уже был в США и общался с военными специалистами относительно поставок в Украину летального оружия.

Среди прочего в списках числится и противотанковый комплекс "Джавелин". Также США обещает поставить и самонаводящиеся ракеты, которые подавляют вражеский артиллерийский огонь, заявил Мамулашвили.