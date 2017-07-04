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"Срочно все за билетами! Самолеты будут вылетать из Донецкого аэропорта, а принимать их будет аэропорт Луганска", – известный блогер высмеял "авиасообщение" между "ДНР/ЛНР"

04.07.2017 17:29
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"Срочно все за билетами! Самолеты будут вылетать из Донецкого аэропорта, а принимать их будет аэропорт Луганска", – известный блогер высмеял "авиасообщение" между "ДНР/ЛНР"

На одном из подконтрольных боевикам "ДНР" пропагандистских сайтов террористы анонсировали продажу не только железнодорожных билетов, но и заявили о том, что запускают продажу билетов на самолеты. Этим будет заниматься так называемая "Почта Донбасса", расположенная на оккупированной территории, сообщает "Диалог.UA".

Известный блогер jyrnalist высмеял очередную инициативу оккупантов из "ДНР" и поделился, как может работать сообщение между недогосударствами, боевики которых разгромили аэропорты Луганска и Донецка.



Теги: Донбасс, билеты, ДНР, ЛНР, боевики, аэропорт Донецк, террористы, самолеты
 
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