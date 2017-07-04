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"Теракт" в Донецке: Басурин и депутаты "ДНР" вопят о диверсии и угрожают кровавыми провокациями

04.07.2017 14:48
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"Теракт" в Донецке: Басурин и депутаты "ДНР" вопят о диверсии и угрожают кровавыми провокациями

Сегодня в районе техникума пищевой промышленности по улице Щорса местные жители обнаружили взрывное устройство с дистанционным управлением. Инцидент произошел в 09:00. На данный момент взрывчатка обезврежена. С таким заявлением выступил заместитель командующего оперативным командованием "ДНР" Эдуард Басурин, передает "Диалог.UA".

В Донецке заявляют, что боевикам удалось предотвратить террористический акт украинских спецслужб.



Теги: Украина, Донецк, Донбасс, теракт, диверсия, ДНР, Басурин
 
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